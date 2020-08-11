Video Haber Son Dakika Haberi: İstanbul'da 'Ortaçağ' savaş filmlerini aratmayan bıçaklı, sopalı, kalaslı, kanlı kavga kamerada | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da 'Ortaçağ' savaş filmlerini aratmayan bıçaklı, sopalı, kalaslı, kanlı kavga kamerada | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da 'Ortaçağ' savaş filmlerini aratmayan bıçaklı, sopalı, kalaslı, kanlı kavga kamerada | Video
11.08.2020 | 11:00

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Son dakika... İstanbul Esenler'de komşular arasında 5 ay önce başlayan gerginlik, önceki gün fiziki kavgaya döndü! Komşuların birbirlerine bıçak, sopa ve kalaslarla girdikleri meydan kavgası vahşi görüntüleriyle 'Ortaçağ' savaş filmlerini aratmadı. Kanlı kavgada 3 kişi yaralanırken polis 1 kişiyi de gözaltına aldı.

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Olay, Oruçreis Mahallesi'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan komşular arasında 5 ay önce gerginlik yaşandı. Önceki gün de iki taraf arasında, çöp bırakma meselesi nedeniyle yeniden tartışma yaşandı. Kadınların da karıştığı tartışma, kısa sürede sopa, kalas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdullah Uğur, Yunus Emre Uğur ve Oğuzhan Uğur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgada 1 kişiyi gözaltına aldı. Kavga ile ilgili ifadelerine başvurulan kadınlardan biri, komşuları ile aralarında birkaç aydan bu yana gerginlik bulunduğunu, bu konudaki gerginliğin gündüz saatlerinde yeniden alevlendiğini ve çöp dökülmesi ile kavgaya dönüştüğünü anlattı.


KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Bıçak ve kalaslı kavga bir binadaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerinde ellerinde kalas ve sopalarla kavga eden komşuları polisin ayırmada güçlük çektiği görülüyor.

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