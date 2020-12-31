Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Video
31.12.2020 | 19:42

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Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 31 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 31 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

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