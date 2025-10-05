Video Haber Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video
Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video

05.10.2025 | 08:57

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail tarafından saldırıya uğrayan ve alıkonulan Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk toplam 137 kişi, sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu’ndan ayrılmaya başladı. Sumud Filosu'nda yer alan sunucu Bekir Develi, yaşadıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her türlü psikolojik şiddeti uyguluyorlar. Tuvalet musluklarından su içmemizi söylediler. Namaz kılarken içeri girip provoke etmeye çalıştılar. Transfer araçlarını soğutuyorlar. Dişlerimizin zangırdadığını biliyoruz. Dışişleri Bakanı’nı yuhaladığımız için en çok orada diş bilediler. Ceza olarak plastik kelepçe ile kelepçelediler. Bize bunu yapan oradaki masuma neler yapıyordur. Allah Gazze’deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk toplam 137 kişi, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan aktivistler yakınları ile buluştu. Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolü işlemleri tamamlanan bir kısım aktivist buradan ayrılırken, Sumud Filosu'nda bulunan sunucu Bekir Develi yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Develi, "Elhamdülillah vatanımıza kavuştuk. Yaklaşabildiğimiz kadar Gazze'nin sınırına yaklaşabildik. Teknemiz ile 36.8 mile kadar yaklaştık. Artık gittiğimiz yerde Gazze'ye o kadar yakındık ki müdahale edildiğinde çok zorumuza gitti. O sahilde bekleyen çocuklar ile buluşamadan dönmek hakikaten yaraladı. Ablukanın kırılmaz olduğuna dair inancı kırdığını düşünüyorum Sumud Filosu'nun. Allah'ın izni ile bir dahaki sefere daha fazla tekne ile aynı anda açılıp daha organize şekilde bu ablukayı kıracağız. Sumud Filosu görevini başarıyla yerine getirdi. Allah nasip ederse bundan daha iyisini yapmak için azmettik. Medya unsurları olarak bize destek olduğunuz için teşekkür ederim. Biz hapse atıldıktan sonra meydanlarda, konsoloslukta toplanmışlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gazze'yi konuşmaya devam edeceğiz. Daha sıkı durup Gazze için ne yapabiliriz önümüze bakacağız. Her türlü psikolojik şiddeti uyguluyorlar. Bu konuda çok eğitimliler. Hiçbir şekilde su vermediler. Tuvalet musluklarından su içmemizi söylediler. Yemek verdiler ama içine ne konulduğundan emin olmadığımız için yiyemedik. Namaz vakitlerinde namaz kılarken içeri girip provoke etmeye çalıştılar. Transfer araçlarını soğutuyorlar. O aracı kaldırmıyorlar. Dişlerimizin zangırdadığını biliyoruz. Dışişleri Bakanı'nı yuhaladığımız için en çok orada diş bilediler. Ceza olarak kadın, yaşlı, genç demeden ellerimizi arkadan plastik kelepçe ile kelepçelediler. Yaslanma, eğilmek yok. Ellerine kan gitmediğinden emin olacaklar. Bize bunu yapan oradaki masuma neler yapıyordur. Allah Gazze'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

