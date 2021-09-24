TEKNOFEST'te Aziz Sancar rüzgarı! Selçuk Bayraktar Sancar'ı kucaklayarak karşıladı! | Video
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Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST' te katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine çok değer verdiğini ifade ederek gençlere çok çalışmalarını ve inatçı olmaları tavsiyesinde bulunan Sancar "Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Hep Fatih'i söylerim ' Ya ben onu alırım Ya o beni alır'. O düşünce ile iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz" diye konuştu.