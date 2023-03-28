Usta sanatçı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu... | Video
"Zerda" dizisindeki "Sıddık" ve "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı. İsmail Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Köksal Engür, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda oyuncu meslektaşı katıldı.
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