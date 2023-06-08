Yeni dönemin ilk MGK’sı bugün toplanıyor! Terör, Tahıl Koridoru, Nato Üyeliği, Ege ve Doğu Akdeniz gündemde | Video
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplanacak. Toplantıda hangi başlıklar ele alınacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları açıkladı.
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