Yeni kabinede kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından şimdi dünya yeni kabine listesini merak ediyor. Uluslararası ajanslar Mehmet Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağı sorusunu sorarken, olası isimleri değerlendirdi.
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