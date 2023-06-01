Video Haber Yeni kabinede kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video
Yeni kabinede kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video

Yeni kabinede kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video

01.06.2023 | 13:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından şimdi dünya yeni kabine listesini merak ediyor. Uluslararası ajanslar Mehmet Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağı sorusunu sorarken, olası isimleri değerlendirdi.

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