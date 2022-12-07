Yunanistan'ın ölüme terkettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi’nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.