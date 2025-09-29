Alişan'dan çocukları ve yeğeniyle eğlenceli paylaşım | Video
Başarılı kariyeri kadar aile yaşantısıyla da yakından takip edilen Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra yeğenlerinin de her fırsatta yanında olmaya çalışıyor. Son olarak çocuklarıyla birlikte yeğenini de alarak gezmeye giden Alişan'ın çocuklarla eğlencesi kalpleri ısıttı. Birlikte oyun oynayan ailenin o anları sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
Alişan'dan çocukları ve yeğeniyle eğlenceli paylaşım | Video 29.09.2025 | 16:36
