Alişan'ın çocuklarıyla eğlenceli anları! Kızı Eliz'i öpmeye doyamadı | Video

Türkiye'nin sevilen ismi Alişan, kariyeri kadar aile yaşantısıyla da adından söz ettiriyor. Her fırsatta çocuklarına vakit ayıran ünlü isim geçtiğimiz günlerde çocukları ve yeğeniyle yaptığı paylaşımla sevenlerinin kalbini bir kez daha kazanmıştı. Şimdi ise 'Maviş' ile çocuklarının o anlarını paylaşan Alişan'ın kızı Eliz'i öpücüklere boğduğu an ise yürekleri ısıttı.