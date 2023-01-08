Barış Manço'nun yıllar önce 2023'e dair dileklerini sıraladığı video gündem oldu | Video
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Barış Manço, hayatını kaybetmeden 4 sene önce gittiği Japonya'nın Osaka kentinde, 2023 yılına dair söyledikleriyle 28 yıl sonra yeniden hatırlandı. Manço'nun 1995 yılında Japonya Osaka'da verdiği konser esnasında 2023 yılı için söyledikleri, sosyal medyada viral oldu.