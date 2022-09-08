Billur Kalkavan son durumunu paylaştı | Video

Billur Kalkavan ve Buğra Bahadırlı bir televizyon programının canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı. COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu Billur Kalkavan’ın tedavisi tüm hızıyla devam ediyor. Buğra Bahadırlı bugün yaptığı açıklamada, ‘Billur’un inşallah tedavisi iyi gidecek. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz.’ dedi.