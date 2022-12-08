Bülent Ersoy'u karşısında gören küçük kızın korku dolu bakışları sosyal medyada viral oldu! İşte o anlar | Video
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Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un kuyumcu mağazasını ziyareti sırasında küçük çocuğun kameralara yansıyan bakışları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...