Video Magazin Bülent Ersoy'u karşısında gören küçük kızın korku dolu bakışları sosyal medyada viral oldu! İşte o anlar | Video
Bülent Ersoy'u karşısında gören küçük kızın korku dolu bakışları sosyal medyada viral oldu! İşte o anlar | Video

Bülent Ersoy'u karşısında gören küçük kızın korku dolu bakışları sosyal medyada viral oldu! İşte o anlar | Video

08.12.2022 | 16:03

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Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un kuyumcu mağazasını ziyareti sırasında küçük çocuğun kameralara yansıyan bakışları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

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