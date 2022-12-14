Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video
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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. Avşar Kızı son olarak yeni şarkısı Anlatma'nın klibindeki cesur sahneleriyle gündem olmuştuu. Ünlü sanatçı klibindeki partneri Murat Altan'ı ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi olması da gözlerden kaçmamıştı. Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar, yeni şarkısı 'Anlatma' ve klibindeki çıplak görüntüsüyle alakalı konuştu.