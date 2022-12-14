Video Magazin Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video
Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video

Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video

14.12.2022 | 14:47

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Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video 00:15
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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. Avşar Kızı son olarak yeni şarkısı Anlatma'nın klibindeki cesur sahneleriyle gündem olmuştuu. Ünlü sanatçı klibindeki partneri Murat Altan'ı ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi olması da gözlerden kaçmamıştı. Yeniköy'de görüntülenen Hülya Avşar, yeni şarkısı 'Anlatma' ve klibindeki çıplak görüntüsüyle alakalı konuştu.

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