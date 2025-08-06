Video Magazin İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı | Video
İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı | Video

İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı | Video

06.08.2025 | 08:51

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez İstanbul Festivali’nde müzikseverlerle buluştu. Sevilen şarkılarını Yenikapı'da söyleyen Lopez, sahne şovları ve performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali çerçevesinde Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluştu. 'Up All Night: Live in 2025' dünya turnesi kapsamında ünlü şarkıcının saatler öncesinden alana gelen hayranları, konser öncesi Dj Faruk Sabancı'nın performansını takip etti. Ardından Lopez, konseptini İstanbul'un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan, üzerinde yaklaşık 6 ay çalışılan, 36 metreye uzanan ses kulelerinin yer aldığı dev sahneye On The Floor şarkısıyla giriş yaptı. Şarkıyı seslendirdiği sırada ise şapkasını hayranlarına attı. Ardından Ain't Your Mama gibi birçok sevilen şarkısını dansçılarının eşliğinde söyledi. Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden Lopez, "Seni Seviyorum İstanbul" diyerek seslenirken "Dansa ve inanılmaz bir geceye hazır mısınız?" diye sordu. Bir hayranının telefonuyla sahnede selfie çekmeyi de ihmal etmeyen ABD'li şarkıcı birçok kostüm giyerken, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"SAAT 13.00'TEN BERİ BURAYIZ TABİİ Kİ JENNİFER LOPEZ İÇİN GELDİK"
Simla Özdemir, "Saat 13.00'ten beri burayız tabi ki Jennifer Lopez için geldik, ortam çok güzel, festival süper. 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Keşke her sene böyle Jennifer Lopez, Justin Timberlake gibi dünya starları gelse" dedi.

"ERKEN GELİP, KAPMAMIZ GEREKİYOR"
Konsere arkadaşıyla geldiğini söyleyen Dilara Yakut, "Ben antrenmanlıydım arkadaşım ilk defa geliyor, erken gelip, kapmamız gerekiyor dedim. Bayağı savaştık, yapılan en iyi şovlardan biri bence" ifadelerini kullandı, ünlü şarkıyı çok sevdiği ve uzun bir sırayı beklediği ifade eden bir başka kişi Sena Esmeray ise "Kalabalık, keyifli gözüküyor. Epey uzun bir süredir sırada bekliyoruz, sırada çok heyecanlı. Biz zaten çok uzun bir süre bekledik sırayı, büyük bir grup olarak" şeklinde konuştu. Konser için Muğla'dan geldiğini ifade eden bir çift ise, şarkıcıyı çok sevdiklerini konser sonrası ise İstanbul'dan ayrılacaklarını dile getirdi.

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