Merve Boluğur, Murat Dalkılıç sorusuna isyan etti: "Sevgilim yanımda, görmüyor musun!" | Video
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Yeni sevgilisi aranjör Mert Aydın ile görüntülenen Merve Boluğur, kendisini kendisine yöneltilen Murat Dalkılıç sorusuna "Soru sormayı öğren öyle gel! Yanımda sevgilim var" sözleriyle tepki gösterdi.