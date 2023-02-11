Merve Boluğur'un arkadaşı enkaz altında! Soluğu deprem bölgesinde aldı! Yakın dostu için hiç düşünmeden... | Video

Türkiye "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerle art arda sallandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından devlet ve vatandaş seferber oldu. Sanat camiası da tek yürek oldu, çalışmalara destek veriyor. Oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı Haydar için soluğu deprem bölgesinde aldı. Enkazların önünde bir video paylaşarak hem teşekkür etti, hem de bir mesaj verdi.