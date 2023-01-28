Özcan Deniz, İranlı eşi Samar Dadgar'la düğün görüntülerini paylaştı! "Sen onların HAYIR'ı değil, benim EVET'imsin" | Video
Genç modacı Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz'den ilk açıklama geldi. Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'ın evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Feyza Aktan ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü 15 aylık evliliği 2019 yılında sona eren Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından gönlünü Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Samar Dadgar ile evlendiği öğrenilen Özcan Deniz düğün görüntülerini paylaştı.
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