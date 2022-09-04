Şarkıcı Hüseyin Tatlı: “Abim, ‘İmparator’ olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi" | Video
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İbrahim Tatlıses’in kardeşi şarkıcı Hüseyin Tatlı, Ciğerci Aziz Usta’da seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri mest ederken abisinin yaşadığı kazayla ilgili, “Herhalde abim şarampole yuvarlanıp akşam halay çektiren dünyadaki ilk kişidir” dedi.
"ARKADAKİ KAYA OLMASA BUGÜN ÇOK FARKLI ŞEYLERDEN BAHSEDİYORDUK"
Yılda bir veya iki defa Ciğerci Aziz'e uğradığını belirten Hüseyin Tatlı, buradaki ortamı çok sevdiğini söyledi. Abisinin geçen haftalarda geçirdiği kazaya hep birlikte çok üzüldüklerini dile getiren Tatlı, "İbrahim abimin de dediği gibi gerçekten mucizevi bir kurtuluş oldu. Biz geçen hafta Aziz kardeşimle, abimin yanındaydık. Sahneden sonra yakalayabildik. Çok büyük bir kaza atlattı. Arkadaki kaya olmasa belki bugün çok farklı şeylerden bahsediyorduk. Rabbime şükürler olsun ki, bu kazadan sıyrıldı. İşin bir diğer tarafı ise, İbrahim Tatlıses, halka mâl olma ve 'İmparator' olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi. Herhalde gündüz şarampole yuvarlanıp akşam sahneye çıkan dünyadaki ilk kişidir. Gülüyoruz, iyi ki gülüyoruz. Çok şükür, en azından ağlamıyoruz" dedi.
"STÜDYOYA GİRDİĞİMİZDE BİR ANDA YENİ PARÇALARI BEĞENEBİLİYORUZ"
Önümüzdeki aylarda ABD'ye gideceğini söyleyen Tatlı, ABD'ye gittikten sonra yeni sürprizlerle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. İlerleyen dönemlerde yeni projelerin süreceğinin altını çizen Tatlı, "Birçok projem var. Tam bir projeyi çıkaracakken stüdyoya giriyoruz ve yeni bir şeyi daha beğenebiliyoruz. Yaklaşık 12 sanatçının yer aldığı 'Türkü House' adlı bir proje var. Ben de 'Mağusa Limanı' adlı parçayı seslendirdim" ifadelerini kullandı.
"BURADA HEP AİLELER VAR"
Ciğerci Aziz Usta'nın ortamını çok sevdiğini ifade eden Tatlı, sözlerine şöyle devam etti:
"Burada gerçekten müthiş ortam var. Ben Eskişehir'i çok seviyorum. Eskişehir'e zamanında da çok geldim. Burada hep aileler var. Çocuklarıyla gelerek burada yemek yiyorlar. Hatta beraber şarkılarımızı söylüyoruz. Aziz de benim çok iyi dostumdur. Sadece hemşehrim olduğu için demiyorum."