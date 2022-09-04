Şarkıcı Hüseyin Tatlı: “Abim, ‘İmparator’ olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi" | Video

İbrahim Tatlıses’in kardeşi şarkıcı Hüseyin Tatlı, Ciğerci Aziz Usta’da seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri mest ederken abisinin yaşadığı kazayla ilgili, “Herhalde abim şarampole yuvarlanıp akşam halay çektiren dünyadaki ilk kişidir” dedi.

Eskişehir'de tarihi dokusu ve sıra geceleriyle adından fazlasıyla söz ettiren mekanlardan birisi olan Ciğerci Aziz Usta'da, İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı sahne aldı. Tatlı, sevilen şarkılarını sahnede seslendirirken, misafirlerde şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadılar. İlginin çok yoğun olduğu gecede Tatlı, sahne öncesi ve sonrası hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Yılda bir veya iki defa Ciğerci Aziz'e uğradığını belirten Hüseyin Tatlı, buradaki ortamı çok sevdiğini söyledi. Abisinin geçen haftalarda geçirdiği kazaya hep birlikte çok üzüldüklerini dile getiren Tatlı, "İbrahim abimin de dediği gibi gerçekten mucizevi bir kurtuluş oldu. Biz geçen hafta Aziz kardeşimle, abimin yanındaydık. Sahneden sonra yakalayabildik. Çok büyük bir kaza atlattı. Arkadaki kaya olmasa belki bugün çok farklı şeylerden bahsediyorduk. Rabbime şükürler olsun ki, bu kazadan sıyrıldı. İşin bir diğer tarafı ise, İbrahim Tatlıses, halka mâl olma ve 'İmparator' olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi. Herhalde gündüz şarampole yuvarlanıp akşam sahneye çıkan dünyadaki ilk kişidir. Gülüyoruz, iyi ki gülüyoruz. Çok şükür, en azından ağlamıyoruz" dedi.Önümüzdeki aylarda ABD'ye gideceğini söyleyen Tatlı, ABD'ye gittikten sonra yeni sürprizlerle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. İlerleyen dönemlerde yeni projelerin süreceğinin altını çizen Tatlı, "Birçok projem var. Tam bir projeyi çıkaracakken stüdyoya giriyoruz ve yeni bir şeyi daha beğenebiliyoruz. Yaklaşık 12 sanatçının yer aldığı 'Türkü House' adlı bir proje var. Ben de 'Mağusa Limanı' adlı parçayı seslendirdim" ifadelerini kullandı.Ciğerci Aziz Usta'nın ortamını çok sevdiğini ifade eden Tatlı, sözlerine şöyle devam etti:"Burada gerçekten müthiş ortam var. Ben Eskişehir'i çok seviyorum. Eskişehir'e zamanında da çok geldim. Burada hep aileler var. Çocuklarıyla gelerek burada yemek yiyorlar. Hatta beraber şarkılarımızı söylüyoruz. Aziz de benim çok iyi dostumdur. Sadece hemşehrim olduğu için demiyorum."