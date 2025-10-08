Yasemin Şefkatli ameliyat oluyor! "Allah başka dert vermesin" | Video
İdo Tatlıses ile evliliğini sürdüren Yasemin Şefkatli, 2024’te ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle bir süre gündemde yer alan çiftin bu kez haberi Yasemin Şefkatli’den geldi. Ünlü isim, geçirdiği sağlık problemi nedeniyle ameliyat olacağını duyurmuştu. Şimdi de operasyon için gün verdi.
