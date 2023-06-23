Yazın habercisi! Ünlü şarkıcı Fedon, Akyaka Kadın Azmağı'nda önce turladı, sonra yüzdü | Video
Bodrum’da yaşayan ünlü şarkıcı Fedon, Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesindeki ünlü Kadın Azmağında önce tekne turu yaptı, ardından Kadın Azmağı’nın serin sularında yüzdü.
Akyaka'ya oyuncu Enis Arıkan ile birlikte gelen Fedon, Kadın Azmağı tekne turu için kooperatifin en renkli siması Şadi Durmaz'ın elektrikli teknesi ile Azmak turuna çıktı. Tur teknesinde tekne kaptanı Şadi Kaptanı teşekkür eden Fedon, "Kadın azmağındayız. Muhteşem bir tur yaptırdılar. Bizi ağırlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı Fedon ve oyuncu Enis Arıkan, tekne turunun ardından Kadın Azmağında bulunan bir ahşap bölüme çıkarak buradan Kadın Azmağı'nın serin sularına kendilerini bıraktılar.
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