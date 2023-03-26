Ermenistan 1-2 Türkiye MAÇ SONU | Stefan Kuntz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet" | Video
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Karşımızda çok koşan bir takım vardı. Yeteri kadar ikili mücadele kazanamadık, bireysel hatamız çok fazla oldu. İkinci yarı sistemi değiştirdik ve oyun içinde kontrol sahibi olabildik. Kolay bir maç olmadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.
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