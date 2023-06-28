Video Spor Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi | Video
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi | Video

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi | Video

28.06.2023 | 15:03

Giresun’un Görele ilçesinde Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bayram nedeniyle memleketi Rize'ye giderken trafik kazası geçirdi. İki otomobilin çarpıştığı kazadan Yılmaz ve diğer sürücü, yara almadan kurtuldu.

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Kaza öğle saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Görele Liman kavşağında meydana geldi. Bayram nedeniyle memleketi Rize'ye giden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı otomobil, İbrahim Z. İdaresindeki 28 RE 060 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz için sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Paylaşımda, "A Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Barış Alper'e, ailesine ve Galatasaray A.Ş. Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"denildi.

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