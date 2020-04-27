Video Spor Transfer piyasası değişecek

Transfer piyasası değişecek

Transfer piyasası değişecek
27.04.2020 | 17:05
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Corona virüsünün futbol ekonomisini nasıl etkileyeceği tartışılmaya devam ediyor. Kulüplerin yaşadığı mali krizin dünya çapında transfer yaklaşımını değiştirmesi bekleniyor.

Corona virüsü salgınının etkisiyle son zamanlarda futbol dünyasında ödenen astronomik bedeller tartışma konusu olmaya başladı.

Büyük Buhran, İkinci Dünya Savaşı ve birçok ekonomik krize rağmen hayatta kalan ve devasa boyutlara ulaşan futbol dünyası, bir sınavla daha karşı karşıya.

Öaç günü ve yayın gelirlerini kaybeden birçok kulüp önlemler alıyor. Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp, oyuncularının maaşlarında kesintiye gitti.

UEFA'nın FFP kurallarının önüne geçemediği astronomik bedelli harcamalar bu kez corona virüsü etkisiyle belki de normale dönecek.

Dünya çapındaki büyük finansal kayıplar, kulüp bütçeleri, menajer ücretleri, oyuncu maaşları ve astronomik bedelli transferlere bakış açısının değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Özellikle iflasın eşiğine gelen kulüplerin, en iyi oyuncularını düşük bonservislerle ellerinden çıkarmak zorunda kalması ve bu sayede transfer piyasasında bonservis bedellerinin genel olarak aşağıya çekilme eğilimi, gündemdeki yerini koruyor.

Kulüplerin gireceği mali krizden dolayı nakit ödemeli transferlerin, yerini takas transferlere bırakması öngörülüyor.

Paris Saint-Germain'in 222 milyon avroya kadrosuna kattığı brezilyalı Neymar'ı tekrar transfer etmek isteyen Barcelona'nın bu rakama çıkmak yerine takas yöntemini devreye sokabileceği öne sürülüyor. İspanya basında çıkan haberlere göre Barcelona, eski oyuncusu Neymar'ın transferini gerçekleştirebilmek için Antoine Griezmann gibi yıldızlarını dahil edeceği takas yöntemini kullanmayı amaçlıyor.

Kulüplerin oyuncuları kiralama yöntemine daha çok başvurması da bekleniyor.

Uzmanlar da transfer piyasasının değişeceği yönünde değerlendirmeler yapıyor.

FIFA ve UEFA, futbol dünyasında yaşanan mali sorunların önüne geçebilmek adına kulüpler için adımlar atmaya başladı.

UEFA, milli takıma oyuncu gönderen kulüplere ödeyeceği toplam 200 milyon euro'nun bir kısmını şimdiden verecek.

Federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyuran FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

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