Video Türkiye Ambargoya yerli yanıt! İlk görevine TCG İstanbul ile başlayacak | Video
Ambargoya yerli yanıt! İlk görevine TCG İstanbul ile başlayacak | Video

Ambargoya yerli yanıt! İlk görevine TCG İstanbul ile başlayacak | Video

30.01.2023 | 13:40

Türk donanmasındaki gemilerde yer alan ve ambargoya konu olan helikopter yakalama sistemi yerli imkanlarla geliştirildi. Sistem, ilk görevine bu yıl envantere girecek milli fırkateyn TCG İstanbul ile başlayacak.

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