Ambargoya yerli yanıt! İlk görevine TCG İstanbul ile başlayacak | Video

Türk donanmasındaki gemilerde yer alan ve ambargoya konu olan helikopter yakalama sistemi yerli imkanlarla geliştirildi. Sistem, ilk görevine bu yıl envantere girecek milli fırkateyn TCG İstanbul ile başlayacak.