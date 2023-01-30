Ambargoya yerli yanıt! İlk görevine TCG İstanbul ile başlayacak | Video
Türk donanmasındaki gemilerde yer alan ve ambargoya konu olan helikopter yakalama sistemi yerli imkanlarla geliştirildi. Sistem, ilk görevine bu yıl envantere girecek milli fırkateyn TCG İstanbul ile başlayacak.
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