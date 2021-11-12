Video Türkiye Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu

12.11.2021 | 18:11

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Konseyin adının 'Türk Devletleri Teşkilatı' olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Yeni adımız ve yapımız, Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı özellikle ısrarla kök salacak, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır." dedi.

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