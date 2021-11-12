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Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu 12.11.2021 | 18:11
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Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 12.11.2021 | 15:17
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Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 11.11.2021 | 09:04
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Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 10.11.2021 | 17:07
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MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 09.11.2021 | 11:29
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Konseyin adının 'Türk Devletleri Teşkilatı' olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Yeni adımız ve yapımız, Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı özellikle ısrarla kök salacak, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır." dedi.