Bilişim Vadisi enerjisini yerli güneş panelleri ile üretecek

Kalyon PV ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile imzalanan 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sponsorluğu’ ile Bilişim Vadisi, kullandığı enerjinin büyük bir bölümünü sponsor firma tarafından hediye edilen yerli üretim 2 bin 619 güneş paneli ile üretecek.