Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:04
05:57
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'doktor raporu' yanıtı 07.10.2021 | 12:45
22:20
01:30
Hava Durumu 07-10-2021 07.10.2021 | 08:00
00:45
Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü 06.10.2021 | 08:42
01:30
Hava Durumu 06-10-2021 06.10.2021 | 08:00
02:08
28:18
02:32
Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na indi | Video 05.10.2021 | 13:07
05:30
54:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar 05.10.2021 | 11:37
05:25
01:30
Hava Durumu 05-10-2021 05.10.2021 | 08:00
01:46
01:30
Hava Durumu 04-10-2021 04.10.2021 | 08:00
03:34
Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı | Video 03.10.2021 | 10:42
01:30
Hava Durumu 03-10-2021 03.10.2021 | 08:00
00:20
İstanbul toplu taşıma sistemi alarm veriyor 03.10.2021 | 01:32
00:02
02:58
Başkan Erdoğan'dan İslamofobi mesajı 02.10.2021 | 20:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.