İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir sözünü daha tutmadı: 75 bin dedi, 12 bine indi | Video

CHP’li Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce seçim vaadi olarak “75 bin öğrenciye 400 TL burs vereceğiz” demişti. İmamoğlu, seçimden sonra “2019 yılında 30 bin öğrenciye burs verdiğini ve eğitim yardımı yaptığını’ açıkladı. İmamoğlu’nun bu iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi konuşmasında denetim raporundaki verileri paylaşarak, İBB’nin 2019 yılında 30 bin değil sadece 12 bin 334 öğrenciye eğitim yardımı yaptığını açıkladı. AK Partili İBB’nin ise geçmiş dönemde 89 bin 474 burs verdiğini kaydetti.