Video Türkiye KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video
KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video

KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video

12.01.2024 | 15:20

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hedefledikleri her şeyi, her alanda başarmanın mutluluğunu yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, "KAAN'ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. F-16 yapısal projemizin yine teslimatları yapılmaya başlanacak. GÖKBEY helikopterinin jandarmaya teslimi yapılacak. Genel maksat helikopterlerinin teslimi olacak. ASELSAN'ın ürettiği AESA burun radarının testleri devam edecek. Elektronik harp sistemlerimizde tasarımlar devam edecek. 2024, havadan ikmal kontrol uçaklarının milli imkanlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği yıl olacak." dedi.

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