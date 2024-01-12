KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hedefledikleri her şeyi, her alanda başarmanın mutluluğunu yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, "KAAN'ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. F-16 yapısal projemizin yine teslimatları yapılmaya başlanacak. GÖKBEY helikopterinin jandarmaya teslimi yapılacak. Genel maksat helikopterlerinin teslimi olacak. ASELSAN'ın ürettiği AESA burun radarının testleri devam edecek. Elektronik harp sistemlerimizde tasarımlar devam edecek. 2024, havadan ikmal kontrol uçaklarının milli imkanlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği yıl olacak." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:32
KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video 12.01.2024 | 15:20
08:13
08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netenyahu'nun kaçacak deliği yok" 12.01.2024 | 14:35
01:01
03:55
'KAAN' Gök Vatan'a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video 10.01.2024 | 14:33
00:03
İstanbul'da motosikletli polise çarpan araç kamerada! 10.01.2024 | 14:31
00:38
03:16
Togg'un yeni modeli T10F, Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video 10.01.2024 | 06:01
01:34
Bakan Özhaseki duyurdu "Malatya ayağa kalkacak" | Video 09.01.2024 | 16:36
03:14
TPAO 14 ilde petrol arayacak | Video 09.01.2024 | 14:43
05:40
Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı! Meterolojiden kritik uyarı | Video 09.01.2024 | 09:17
08:11
03:21
05:27
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu | Video 07.01.2024 | 15:37
43:40
Başkan Erdoğan: "Belediyecilikte destan yazdık" | Video 07.01.2024 | 14:43
01:29
MSB’den Sarıkamış Harekatı paylaşımı | Video 07.01.2024 | 11:36
04:34
AK Parti Belediye Başkan adayları bugün açıklanıyor | Video 07.01.2024 | 10:56
00:23
Çocuk oyun parkına devasa iş makinası ile girdiler 06.01.2024 | 16:52
04:48