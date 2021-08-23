Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı
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Antalya'nın Manavgat ilçesi 10 gün boyunca orman yangınlarıyla mücadele etti. Kundaklama şüphesi ile başlatılan soruşturma devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen Ali Y. ise tutuklandı. Zanlı, ortaya çıkan ses kaydında Manavgat'ı nasıl yaktığını ayrıntılarıyla anlattı. Hatta kimlerden nasıl para aldığını söylüyor. Kayıtlarda Ali Y.'nin, “Para teklif etti. ‘Yakar mısın’ dedi. 'Yakarım sıkıntı yok' dedim” demesi dikkat çekti. İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı...