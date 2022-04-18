SON DAKİKA | Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anlarının yanı sıra Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine inişleri yer aldı. İşte operasyondan nefes kesen anlar...