15 metrelik ağaç iki müstakil evin çatısına devrildi | Video

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Adana’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 40 yıllık 15 metre boyunda olan kavak ağacı iki müstakil evin çatısına devrildi. Düşmenin şiddetiyle evlerin çatısında ve içerisinde maddi hasar oluştu.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde sağanak yağışın etkisiyle yaklaşık 40 yıllık 15 metre uzunluğundaki kavak ağacı iki müstakil evin çatısına devrildi. Her iki evde yaşayan vatandaşlar korku içerisinde uyanıp evlerini terk etti. Ardından durumu yetkililere bildirdi.
Ağacın devrildiği evlerin içerisinde klima ünitesini parçaları, çatısının çöktüğü ve mutfakta bulunan eşyaların yerlere savrulduğu görüldü. Ev sahipleri şuanda evlerine giremezken yetkililerin gelip ağacı kaldırmasını bekliyor.
Öte yandan, müstakil evde yaşayan vatandaşların ağacın kesilmesi yönünde daha önceden belediye başvuru yaptıkları öğrenildi.