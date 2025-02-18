15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası | Video
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında İETT otobüsünde meydana gelen arıza, trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik yoğunluğunun köprünün Avrupa yakası girişine kadar uzadığı görüldü.
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