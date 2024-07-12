Video Yaşam 19 yıllık faili meçhul cinayette sır perdesi aralanıyor: 2 şüpheli adliyede | Video
19 yıllık faili meçhul cinayette sır perdesi aralanıyor: 2 şüpheli adliyede | Video

19 yıllık faili meçhul cinayette sır perdesi aralanıyor: 2 şüpheli adliyede | Video

12.07.2024 | 15:38

Bolu'da 19 yıllık faili meçhul cinayete ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2005'de Bolu'nun Salıbeyler Mahallesi'nde S.D. (29) ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından S.D'nin cinayete kurban gittiği belirlendi. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü. Yıllardır Bolu'da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı İ.Ç. (42), geçtiğimiz mayıs ayında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının yakalanmasının ardından devam eden soruşturma çerçevesinde polis ekipleri 2 ay sonra cinayette 2 kişinin daha izine rastladı. Ekipler, 19 yıldır Bolu'da yaşayan ve cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen A.Ö. ve S.T isimli şüphelileri yakaladı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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