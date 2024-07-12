19 yıllık faili meçhul cinayette sır perdesi aralanıyor: 2 şüpheli adliyede | Video
Bolu'da 19 yıllık faili meçhul cinayete ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının yakalanmasının ardından devam eden soruşturma çerçevesinde polis ekipleri 2 ay sonra cinayette 2 kişinin daha izine rastladı. Ekipler, 19 yıldır Bolu'da yaşayan ve cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen A.Ö. ve S.T isimli şüphelileri yakaladı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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