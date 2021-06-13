2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmen, hızla ilerleyen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) yolda hızla ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz öğretmenler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yıldız ve Suzan'ın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, yaya şeridinden ilerleyen 2 öğretmenin önünden önce 2 motosikletli geçiyor. Bir süre bekleyen öğretmenlere daha sonra, refüje yaklaştıkları sırada hızla ilerleyen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.