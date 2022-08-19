3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video

Samsun’da 2 yolcu minibüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun Valilik Binası arkasında bulunan Fuar Caddesi üzerinde saat 12.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Hatipoğlu'nun kullandığı OMÜ-Samsun hattında çalışan minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan Murat Dönmez idaresindeki otomobile ve aynı güzergahta park halinde olan Eren Özkan idaresindeki minibüse arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle her 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobilin yolcu koltuğunda bulunan bir kadın başından yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.