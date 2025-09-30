Video Yaşam 3 yıldır aranan şahıs evinde saklandığı bazanın yanında yakalandı | Video
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 yıldır firari olarak aranan bir kişi evine jandarma operasyon yapınca saklandığı bazanın yanında yakalanırken, yakalanma anı kamera tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Dolandırıcılık, Hırsızlık, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Yaralama, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından toplam 8 ayrı dosyadan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari durumda olan 44 yaşındaki A.T.'nin ilçede bir evde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerin belirlenen adrese yaptığı operasyonda firari şahıs, evde bazanın yanında gizlenmiş halde yakalandı. Saklanan adamın bazanın yanında bekleyen kadının ise jandarmanın sorusuna "Burda durmaz" diye saklamaya çalışması ve yakalanma anı kamera tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
