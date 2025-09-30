3 yıldır aranan şahıs evinde saklandığı bazanın yanında yakalandı | Video
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 yıldır firari olarak aranan bir kişi evine jandarma operasyon yapınca saklandığı bazanın yanında yakalanırken, yakalanma anı kamera tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
