Video Yaşam 38 yıllık büyük aşk Esra Erol’da mutlu sonla bitti! Esra Erol aşıkları canlı yayında evlendirdi! | Video
38 yıllık büyük aşk Esra Erol’da mutlu sonla bitti! Esra Erol aşıkları canlı yayında evlendirdi! | Video

38 yıllık büyük aşk Esra Erol’da mutlu sonla bitti! Esra Erol aşıkları canlı yayında evlendirdi! | Video

26.11.2021 | 19:14

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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da geçtiğimiz gün Servet Bey ve Havva Manas'ın büyük aşkı konu olarak ele alındı. Servet Bey'in 38 yıl önce tanışıp sevdiği ilk aşkı Havva Hanım'la yıllar sonra karşılaşması film sahnelerini aratmadı. Esra Erol, aşıkları bugün canlı yayında evlendirdi. İşte ayrıntılar!

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