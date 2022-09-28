Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:23
500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 28.09.2022 | 09:38
01:12
01:15
00:23
Köpeğine eziyet eden şahıs gözaltına alındı | Video 28.09.2022 | 09:15
01:55
01:06
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 28.09.2022 | 08:46
01:02
Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi | Video 28.09.2022 | 08:46
03:44
Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video 28.09.2022 | 00:31
01:42
Meksika’da 17 katlı binada yangın: 150 kişi tahliye edildi | Video 27.09.2022 | 23:44
01:06
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 27.09.2022 | 23:38
00:24
Esnafın depremden kaçtığı anlar kameralara yansıdı | Video 27.09.2022 | 22:02
34:07
00:58
Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem | Video 27.09.2022 | 17:49
00:47
El frenini çekemedi, iş yerine girdi! Faciaya ramak kaldı | Video 27.09.2022 | 16:32
00:58
00:53
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama | Video 27.09.2022 | 16:04
01:10
00:20
00:37
Bitlis’teki dere ıslah projesi çerçevesinde hanlar, hamamlar ve köprüler gibi tarihi yapılar onarılarak gün yüzüne çıkartılıyor.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, dere üstü projesi ile ilgili İHA'ya yaptığı açıklamasında, "Hüsrevpaşa tarafından 451 yıl önce yaptırılan hamamın orijinalinde hem erkek, hem bayan, hemde çarşı merkezine bakan tarafında 13 tane 10-13 metre kare büyüklüğünde dükkânlar var. Bitlis dere üstü ıslah projesi çerçevesinde dere üstündeki imara aykırı yapıların kaldırılmasıyla beraber çok sayıda tarihi yapılar ortaya çıktı. Bunlardan birisi de 1571 yılında Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından yaptırılan Paşa Hamamıydı. Paşa Hamamı hakikaten muhteşem bir eser. 1500'lü yıllardan kalma yapılmış olan bir hamam. Günümüzde hamamın sadece erkekler tarafı ayakta. Tabi ki orijinalinde erkekler kısmının yanında birde kadınlar kısmı var. Ayrıca yola bakan kısmında 13 tane de dükkan var. Biz o dükkanların ana yapısını oluşturduk. Erkekler kısmının restorasyonuna başladık. Kadınlar kısmının da yapımına başlamak üzereyiz. Bu projenin önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.