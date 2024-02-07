6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 4 Mayıs tarihinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı midibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire tarafından hazırlanarak tamamlanan bilirkişi raporunda ise ihmaller olduğu belirtildi. Sürücü Adem B.'nin arıza talepleri nedeniyle çok sayıda araç değiştirdiği ve kazanın gerçekleştiği midibüsü ilk kez o gün teslim aldığı ortaya çıktı. Sürücünün kazanın gerçekleştiği midibüsteki fren sertleşmesini yetkililere bildirildiğinin de ifade edildiği raporda midibüsün daha önce de tekrar eden fren arızasının giderilmediği tespit edildi. Raporda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan TULAŞ şirketinin 'asli', sürücünün ise 'tali' kusurlu olduğu belirtildi.
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