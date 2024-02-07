Video Yaşam 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

07.02.2024 | 13:50

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 4 Mayıs tarihinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı midibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Dörtyol mahallesinde 4 Mayıs 2023 tarihinde Adem B.(37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi ise yaralandı. Kaza sonra başlatılan adli ve idari soruşturmada 'taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan tutuklanan sürücü Adem B., cezaevinden tahliye edilirken, yaşanan o dehşet anları midibüs içerisindeki kameralara yansıdı. Görüntülerde hızlanan midibüsün sürücüsünün aracı durdurmak için manevra yaptığı esnada devrildiği ve yolcuların savrulduğu anlar yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire tarafından hazırlanarak tamamlanan bilirkişi raporunda ise ihmaller olduğu belirtildi. Sürücü Adem B.'nin arıza talepleri nedeniyle çok sayıda araç değiştirdiği ve kazanın gerçekleştiği midibüsü ilk kez o gün teslim aldığı ortaya çıktı. Sürücünün kazanın gerçekleştiği midibüsteki fren sertleşmesini yetkililere bildirildiğinin de ifade edildiği raporda midibüsün daha önce de tekrar eden fren arızasının giderilmediği tespit edildi. Raporda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan TULAŞ şirketinin 'asli', sürücünün ise 'tali' kusurlu olduğu belirtildi.
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