6'ncı kez yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çevirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 kez yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi Adnan Akar ise horozun şifalı bitki kökleri ve tohumlara beslendiğini ve yumurtasının milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.

Bodrum'da bitkisel ilaç üreten bir firma sıfır atık projesi kapsamında fabrikadan çıkan şifalı bitkilerin posalarını, şifalı kökleri atmak yerine Milas - Bodrum yolunda bulunan Ar-Ge çiftliğine götürerek tavuklara yedirmeye başladı. Özel bir sistemle tavuk yemine dönüşen şifalı bitkiler, kökler ve yağlı tohumları yiyen tavuklar her gün yumurtlamak yerine 4 gün ila 6 gün arasından yumurtlamaya başladı. Şifalı yumurta elde etmek için özel kafeslerde hiçbir canlının giremeyeceği şekilde kümes yapan Adnan Akar tavukları sadece şifalı bitkiler, kök ve tohumlarla besliyor.



Horoz bile yumurtladı

Kimsenin girmediği sadece personelin yem vermek için girdiği kümeste çiftlik çalışanları çok küçük bir yumurta buldu. Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Ölmeden önce yada yılda 1 kez yumurtlayan horozların yumurtladığını öğrene Akar, daha sonra 5 kez daha horozun yumurtladığını gördü. Bunun üzerine horozu tek başına olacağı bir kümese alan Akar, o kümeste de yumurta ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Yumurtanın değerinin ise bir kaç milyon dolar olduğu öğrenildi.