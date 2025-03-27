Video Yaşam Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video
Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video

Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video

27.03.2025 | 10:24

Adana’da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.'nin (23) il dışına doldurulmuş sigara götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan deposuna kadar takip etti. Depoya giren şüpheli, aracına doldurulmuş sigaraları yüklediği sırada polis tarafından basıldı. Depoda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, "Ucuz buldum, alıp depoladım. Daha sonra satacaktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:20
Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 27.03.2025 | 10:24
Komşuları olan baba ve kızını öldüren anne ile oğluna toplam 85 yıl hapis | Video 13:35
Komşuları olan baba ve kızını öldüren anne ile oğluna toplam 85 yıl hapis | Video 27.03.2025 | 10:13
Bursa Uludağ’daki otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti! Son paylaşımı ortaya çıktı... | Video 00:15
Bursa Uludağ'daki otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti! Son paylaşımı ortaya çıktı... | Video 27.03.2025 | 09:45
Kartalkaya’da yangın faciasına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 28 oldu | Video 04:08
Kartalkaya’da yangın faciasına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 28 oldu | Video 27.03.2025 | 09:21
Kervansaray Otel’in yangından önceki hali böyle görüntülendi | Video 00:11
Kervansaray Otel'in yangından önceki hali böyle görüntülendi | Video 27.03.2025 | 08:53
Avcılar’da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı | Video 04:13
Avcılar'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı | Video 27.03.2025 | 08:43
Ölüm virajı yine can aldı: Tır hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti | Video 01:09
Ölüm virajı yine can aldı: Tır hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti | Video 27.03.2025 | 08:42
Munzur Dağları’ndaki yılkı atları böyle görüntülendi | Video 03:30
Munzur Dağları'ndaki yılkı atları böyle görüntülendi | Video 27.03.2025 | 08:42
Kazazedeye yardım etmek için durdu, bir başka kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 01:39
Kazazedeye yardım etmek için durdu, bir başka kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 27.03.2025 | 08:26
SON DAKİKA: Bursa Uludağ’da otel yangını! Ölü ve yaralılar var... | Video 01:04
SON DAKİKA: Bursa Uludağ’da otel yangını! Ölü ve yaralılar var... | Video 27.03.2025 | 08:24
Batman’da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2’si kadın 3 kişi tutuklandı | Video 00:59
Batman'da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı | Video 26.03.2025 | 16:42
Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:33
Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 26.03.2025 | 16:11
Beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapan otomobildeki yaşlı çift yaralandı | Video 01:49
Beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapan otomobildeki yaşlı çift yaralandı | Video 26.03.2025 | 16:03
Tekirdağ’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı: 1 kişi tutuklandı | Video 00:33
Tekirdağ’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı: 1 kişi tutuklandı | Video 26.03.2025 | 15:09
Kartalkaya soruşturmasında 10 kişi daha gözaltında | Video 04:08
Kartalkaya soruşturmasında 10 kişi daha gözaltında | Video 26.03.2025 | 14:42
Yolcu midibüsü tıra çarptı: 14 yaralı | Video 02:50
Yolcu midibüsü tıra çarptı: 14 yaralı | Video 26.03.2025 | 12:43
Sivas’ta yolcu midibüsü tıra çarptı: 14 yaralı | Video 02:50
Sivas'ta yolcu midibüsü tıra çarptı: 14 yaralı | Video 26.03.2025 | 12:38
Sahur vakti arabası çalındı, hırsız akrabası çıktı! | Video 04:45
Sahur vakti arabası çalındı, hırsız akrabası çıktı! | Video 26.03.2025 | 11:56
Kur’an-ı Kerim ve hadislerden etkilenerek minyatür cami ustası oldu | Video 05:44
Kur’an-ı Kerim ve hadislerden etkilenerek minyatür cami ustası oldu | Video 26.03.2025 | 09:58
Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video 03:42
Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video 26.03.2025 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY