Video Yaşam Adana'da 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü | Video

Adana'da 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü | Video

Adana'da 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü | Video
06.08.2020 | 08:09

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Adana'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 75 yaşındaki Döne Taşkıran hayatını kaybetti.

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Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonuna çıkan Döne Taşkıran henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Ses duyunca balkona çıkan yakınları, Taşkıran'ı yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Döndü Taşkıran'ın evinde ve düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Polisin yaptığı inceleme sonrası Taşkıran?ın intihar ettiği olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.

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