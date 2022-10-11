Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video

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Adana’da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.