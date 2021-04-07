Video Yaşam Adana'da ikinci el cep telefonu dehşeti! Metrelerce böyle sürüklediler...

Adana'da ikinci el cep telefonu dehşeti! Metrelerce böyle sürüklediler...

Adana'da ikinci el cep telefonu dehşeti! Metrelerce böyle sürüklediler...
07.04.2021 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla böyle vurdu | Video 03:52
İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla böyle vurdu | Video 07.04.2021 | 10:50
Adana'da kapkaççının 2 kişiyi metrelerce sürüklediği anlar kamerada | Video 02:50
Adana'da kapkaççının 2 kişiyi metrelerce sürüklediği anlar kamerada | Video 07.04.2021 | 10:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Korku evinden dehşet görüntüleri Müge Anlı'da 07:51
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Korku evinden dehşet görüntüleri Müge Anlı'da 07.04.2021 | 10:20
İstanbul’da feci kaza: Motosikletli kadın kurye böyle takla attı | Video 04:09
İstanbul’da feci kaza: Motosikletli kadın kurye böyle takla attı | Video 07.04.2021 | 10:10
Balıkesir'de yağışlar barajları doldurdu | Video 02:59
Balıkesir'de yağışlar barajları doldurdu | Video 07.04.2021 | 09:49
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere gençlerden kalpleri ısıtan sürprizi kamerada 01:30
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere gençlerden kalpleri ısıtan sürprizi kamerada 07.04.2021 | 10:11
Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi | Video 03:25
Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi | Video 07.04.2021 | 09:49
Adana'da ikinci el cep telefonu dehşeti! Metrelerce böyle sürüklediler... 02:05
Adana'da ikinci el cep telefonu dehşeti! Metrelerce böyle sürüklediler... 07.04.2021 | 10:11
Tokat'ta, müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında düğün çeyizi kül oldu 05:30
Tokat'ta, müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında düğün çeyizi kül oldu 07.04.2021 | 08:35
Karaman arkadaşlarıyla alkol alan kadın balkondan düştü 01:20
Karaman arkadaşlarıyla alkol alan kadın balkondan düştü 07.04.2021 | 08:35
Samsun'da ilginç anlar! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi | Video 02:26
Samsun'da ilginç anlar! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi | Video 07.04.2021 | 09:19
Samsun'da dehşet! Başına saplanan bıçakla yürümeye devam eden genç kamerada | Video 00:33
Samsun'da dehşet! Başına saplanan bıçakla yürümeye devam eden genç kamerada | Video 07.04.2021 | 09:24
Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı 01:19
Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı 07.04.2021 | 08:31
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti | Video 00:53
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti | Video 07.04.2021 | 08:26
TRT EBA TV 7 Nisan 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (7 Nisan 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 07.04.2021 | 06:58
TRT EBA TV izle! 7 Nisan Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (7 Nisan Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 07.04.2021 | 06:34
Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada | Video 06:25
Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada | Video 07.04.2021 | 01:05
Otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı | Video 00:53
Otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse böyle çarptı: 7 yaralı | Video 06.04.2021 | 16:57
Son dakika! Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın | Video 03:46
Son dakika! Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın | Video 06.04.2021 | 17:20
Çorum'da çöp evdeki fareleri görünce kaçan temizlik işçileri kamerada! 05:04
Çorum'da çöp evdeki fareleri görünce kaçan temizlik işçileri kamerada! 06.04.2021 | 16:31

Adana'da ablası Tuğba A.'nın (23) cep telefonunu internetten satışa çıkaran Ali İ. (19), telefonu almak için gelen kişiyle buluştu. Telefonu bakma bahanesiyle alan kişi, parasını vermeden aracıyla olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada araca tutunan Tuğba A. ile Ali İ.'yi metrelerce sürükleyen şüpheli, olay yerinden kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte yaşayan Ali İ. (19), ablası Tuğba A.'nın (23) cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen bir kişi, cep telefonunu almak için Ali İ. ile irtibata geçti. Cep telefonunu satın almak için bin 900 TL'ye anlaşan şüpheli, cep telefonunun olmadığını söyleyip, Ali İ. ile anlaştığı yere plakası olmayan bir hafif ticari araçla geldi. Burada Ali İ. ile bir süre konuşan şüpheli, cep telefonunu bakmak için istedi. Tuğba A. cep telefonunu verdikten sonra şüpheli, aracıyla olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada araca tutunan Tuğba A. ile kardeşi Ali İ., çevredekilerin gözü önünde metrelerce sürüklendi. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anlar, çevredeki iş yerlerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kolundan ve başından yaralanan Tuğba A.'yı, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


'ABLAM ŞÜPHELENDİ'
Ali İ. ise tanımadığı şüphelinin ablasını ve kendisini sürükleyip kaçtığını belirterek, "Cep telefonunun olmadığını söyleyip, buluşmak için yer tarifi yapmamı istedi. Sonra plakası olmayan bir araçla geldi. Ablam şüphelenip, telefonu vermek istemedi. Telefona bakmak istediğini söyleyince verdim. Alır almaz kapıyı kilitleyip, kaçtı" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA