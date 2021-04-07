Adana'da ikinci el cep telefonu dehşeti! Metrelerce böyle sürüklediler...

Adana'da ablası Tuğba A.'nın (23) cep telefonunu internetten satışa çıkaran Ali İ. (19), telefonu almak için gelen kişiyle buluştu. Telefonu bakma bahanesiyle alan kişi, parasını vermeden aracıyla olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada araca tutunan Tuğba A. ile Ali İ.'yi metrelerce sürükleyen şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte yaşayan Ali İ. (19), ablası Tuğba A.'nın (23) cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen bir kişi, cep telefonunu almak için Ali İ. ile irtibata geçti. Cep telefonunu satın almak için bin 900 TL'ye anlaşan şüpheli, cep telefonunun olmadığını söyleyip, Ali İ. ile anlaştığı yere plakası olmayan bir hafif ticari araçla geldi. Burada Ali İ. ile bir süre konuşan şüpheli, cep telefonunu bakmak için istedi. Tuğba A. cep telefonunu verdikten sonra şüpheli, aracıyla olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada araca tutunan Tuğba A. ile kardeşi Ali İ., çevredekilerin gözü önünde metrelerce sürüklendi. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anlar, çevredeki iş yerlerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kolundan ve başından yaralanan Tuğba A.'yı, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



'ABLAM ŞÜPHELENDİ'

Ali İ. ise tanımadığı şüphelinin ablasını ve kendisini sürükleyip kaçtığını belirterek, "Cep telefonunun olmadığını söyleyip, buluşmak için yer tarifi yapmamı istedi. Sonra plakası olmayan bir araçla geldi. Ablam şüphelenip, telefonu vermek istemedi. Telefona bakmak istediğini söyleyince verdim. Alır almaz kapıyı kilitleyip, kaçtı" diye konuştu.