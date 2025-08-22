Video Yaşam Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video
22.08.2025 | 09:59

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Kaçar, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Ardı ardına ateşlenen kurşunlar Kaçar'ın vücuduna isabet etti. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Gençi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
