Video Yaşam Adana'da sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı

Adana'da sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı

Adana'da sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı
29.04.2021 | 12:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'da sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı 00:38
Adana'da sokakta yürüyen kişinin cebindeki 170 TL'yi çalan yankesici yakalandı 29.04.2021 | 12:31
Antalya'da ilgin kurtarma operasyonu kamerada... İtfaiyenin kanaldan kurtarmak istediği köpek, kaçarak uzaklaştı! 00:27
Antalya'da ilgin kurtarma operasyonu kamerada... İtfaiyenin kanaldan kurtarmak istediği köpek, kaçarak uzaklaştı! 29.04.2021 | 15:44
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu | Video 04:59
32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu | Video 29.04.2021 | 16:07
Dolu aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar | Video 02:13
Dolu aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar | Video 29.04.2021 | 16:07
Konya'da kısıtlamada kafeye polis baskınında kaçmaya çalışan erkek hemşire foseptik çukuruna düşerek öldü 02:03
Konya'da kısıtlamada kafeye polis baskınında kaçmaya çalışan erkek hemşire foseptik çukuruna düşerek öldü 29.04.2021 | 15:44
SON DAKİKA: Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman'ın annesinden flaş 'Yırtıcı hayvan' açıklaması 02:24
SON DAKİKA: Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman'ın annesinden flaş 'Yırtıcı hayvan' açıklaması 29.04.2021 | 15:44
'32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetine yoğun ilgi | Video 00:29
'32 yıllık hasreti Korona bitirdi' manşetine yoğun ilgi | Video 29.04.2021 | 15:40
Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi | Video 01:17
Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2021 | 14:38
Büyük açılışa günler kaldı. Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede | Video 03:58
Büyük açılışa günler kaldı. Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede | Video 29.04.2021 | 14:38
Müge Anlı'da olay! Dolandırıcılıkla suçlanan 28 yaş küçük sevgili canlı yayında | Video 05:55
Müge Anlı'da olay! Dolandırıcılıkla suçlanan 28 yaş küçük sevgili canlı yayında | Video 29.04.2021 | 14:53
Özlem Doğaner | Kârlı başlangıç 03:01
Özlem Doğaner | Kârlı başlangıç 29.04.2021 | 14:31
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, kavga çıktı | Video 01:34
Kapısı açık şekilde ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı, kavga çıktı | Video 29.04.2021 | 14:02
Şanlıurfa’da akü hırsızına meydan dayağı | Video 02:01
Şanlıurfa’da akü hırsızına meydan dayağı | Video 29.04.2021 | 14:02
Salih Tuna | Senin deden hangisi? 05:12
Salih Tuna | Senin deden hangisi? 29.04.2021 | 14:10
Şanlıurfa’da bıçaklı ve sopalı saldırı kamerada | Video 00:43
Şanlıurfa’da bıçaklı ve sopalı saldırı kamerada | Video 29.04.2021 | 14:02
Esra Erol'da; boşanan Muammer ile Gülhan çiftinin açıklamaları sosyal medyada olay oldu Kendime geldim güzelleştim 04:02
Esra Erol'da; boşanan Muammer ile Gülhan çiftinin açıklamaları sosyal medyada olay oldu "Kendime geldim güzelleştim" 29.04.2021 | 13:54
Bingöl'de TIR şoförü veterineri telefonla görüntülü arayıp eşeğe böyle doğum yaptırdı 04:45
Bingöl'de TIR şoförü veterineri telefonla görüntülü arayıp eşeğe böyle doğum yaptırdı 29.04.2021 | 12:37
Adana'da eşini fuhuşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vuran koca tutuklandı 00:22
Adana'da eşini fuhuşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vuran koca tutuklandı 29.04.2021 | 12:31
Erzurum’da dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı | Video 01:20
Erzurum’da dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı | Video 29.04.2021 | 12:45
Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere Çalıntı abi, dikkat et dediler | Video 01:30
Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere "Çalıntı abi, dikkat et" dediler | Video 29.04.2021 | 12:45

Adana'da sokakta yürüyen Mehmet G.'nin (58) cebindeki 170 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çalan Damla G. (32), yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 12 Nisan günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet G. ara sokakta yürürken, arkasından yaklaşan kişi, cebindeki 170 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet G., polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü?ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden, şüphelinin 'yankesicilik', ?dolandırıcılık', 'nitelikli yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Damla G. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla Damla G. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA