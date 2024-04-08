Adanalı örümcek adam davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı | Video
Adana’da örümcek adam kostümü giyen bir kişi davul çalarak sahurda vatandaşları kaldırdı. Sahurda davul sesine uyanıp örümcek adamı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Örümcek adım ile sahura uyanan bir vatandaş ise, "Adana'da yine sıradan bir gün. Yukarıdan arkadaşı gördüm, örümcek adam kostümüyle dikkatimi çekti. Hemen aşağıya indim, tebrik ederim" diye konuştu.
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