Video Yaşam Adanalı örümcek adam davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı | Video
Adanalı örümcek adam davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı | Video

Adanalı örümcek adam davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı | Video

08.04.2024 | 12:57

Adana’da örümcek adam kostümü giyen bir kişi davul çalarak sahurda vatandaşları kaldırdı. Sahurda davul sesine uyanıp örümcek adamı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

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11 Ayın sultanı Ramazan ayı yarın son bulurken Adana'da sahurda renkli görüntüler ortaya çıktı. Adanalı Örümcek Adam olarak bilinen 26 yaşındaki Can Şaşkın, kostümünü giyip davulunu alarak sahurda vatandaşları uyandırdı. Sokak sokak gezen örümcek adamı davul çalarken gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Örümcek adam geleneklere de uyarak davul çalarken mani söylemeyi de unutmadı. İlk kez örümcek adamla sahura kalkan vatandaşlar ona bahşiş vermeyi de unutmadı. Şaşkın, "Ben Adanalı örümcek adamım. Ramazan ayında insanları biraz tebessüm ettirmek için sahurda davul çalarak uyandırmaya geldim. Ramazan ayı olduğu için görenler şaşırıyor. Evlerden bakanlar örümcek adam olduğumu görünce gülüp tebessüm ediyorlar. Çok ilgi gösteriyorlar, fotoğraf çektirenler dahi oluyor" dedi.

Örümcek adım ile sahura uyanan bir vatandaş ise, "Adana'da yine sıradan bir gün. Yukarıdan arkadaşı gördüm, örümcek adam kostümüyle dikkatimi çekti. Hemen aşağıya indim, tebrik ederim" diye konuştu.
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