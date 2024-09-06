Adıyaman'da kepçe operatörü ve işçilerin sıradışı salıncak keyfi kamerada!
Adıyaman'da yeni yapılan konutların alt yapı bağlantı hattı işinde çalışan kepçe operatörü ve yardımcısı zincirle kepçeye salıncak yapıp sallandı. İşçilerin çocuklar gibi eğlendiği bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çalışma alanındaki şantiye şefleri ise, "Burada ki işimiz bitmişti o zaman, arkadaşlarda keyifleri yerine gelsin diye öyle bir eğlendiler. İki üç dakika süren bir şeydi öyle uzun süren bir şey değildi. Eğlenceli bir şey oldu, biraz zaman geçti işte" diye konuştu.
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